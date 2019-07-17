شاهد.. غادة عبدالرازق وحفيدتها في حزر المالديف

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها مع حفيدتها في حزر المالديف، أثناء قضائها الإجازة الصيفية.





نشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بحفيدتيها جويرية وخديجة، بنات روتانا ابنتها ‏الوحيدة.‏





جدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل "حدوتة مرة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة ‏مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صيام، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف، وكارولين عزمي، وهاجر أحمد، ومحمد شاهين، ومايان ‏السيد، وأحمد صفوت، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، للمنتج طارق صيام‎.‎



