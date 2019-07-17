ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. غادة عبدالرازق وحفيدتها في حزر المالديف

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:45 ص
شاهد.. غادة عبدالرازق وحفيدتها في حزر المالديف
غادة عبد الرازق
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها مع حفيدتها في حزر المالديف، أثناء قضائها الإجازة الصيفية.

نشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بحفيدتيها جويرية وخديجة، بنات روتانا ابنتها ‏الوحيدة.‏

جدير بالذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق كان مسلسل "حدوتة مرة"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة ‏مجدي كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد صيام، وعايدة رياض، وسلمى أبو ضيف، وكارولين عزمي، وهاجر أحمد، ومحمد شاهين، ومايان ‏السيد، وأحمد صفوت، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، للمنتج طارق صيام‎.‎

View this post on Instagram

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘🙈

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك