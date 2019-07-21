إنبي يتعاقد مع مصطفى صفوت
الأحد 21/يوليه/2019 - 10:38 ص
محمد الصو
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أعلن نادي إنبي برئاسة علاء خشب، التعاقد مع مصطفى صفوت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووقع مصطفى صفوت على عقود انتقاله لمدة خمسة مواسم، بعد أن ظهر بشكل مميز مع فريقه وضعه تحت أعين علي ماهر المدير الفني، والذي رحب بالتعاقد مع صفوت، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.
ويستعد الفريق البترولي، للدخول في معسكر مغلق يتخلله مباراتين وديتين، استعدادا لمنافسات الدوري المصري الممتاز.
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