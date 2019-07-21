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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت موسم الرياض عبر سناب شات

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:34 ص
تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت موسم الرياض عبر سناب شات
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الفجر السعودي
 
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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ” تركي آل الشيخ ” عن تدشين حساب بتطبيق التواصل الإجتماعي ”سناب شات” في أغسطس المقبل للكشف عن فاعليات موسم الرياض المرتقب.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه على ” تويتر ” اليوم الأحد: بفتح حساب في سناب شات في شهر أغسطس وبتكلم فيه على موسم الرياض والترفيه ”.

يُشار إلى أن موسم الرياض سينطلق في أكتوبر المقبل ويستمر حتى منتصف ديسمبر من العام الجاري، ويُتوقع أن يتضمن حفلات متنوعة وأمسيات ومهرجانات شعبية وغيرها من الفاعليات.
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