ضبط مزارع بالمنيا أشعل النيران في زوجته

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لقيت ربة منزل مصرعها بإحدى قرى محافظة المنيا، اليوم الأحد، بعد أن سكب زوجها كمية من البنزين عليها، وأشعل النيران بها، بسبب مشادة كلامية بينهما.



وكشفت التحريات أن ع. ر. ع، مزارع، تشاجر مع زوجته ز. ر. ح، 21 عامًا، ربة منزل، بسبب خلافات بينهما، ثم تطور الشجار إلى ضربها بعنف، وسكب البنزين عليها ثم إشعال النيران بها.



ولفتت إلى أنه تم نقل الزوجة إلى مستشفى المنيا العام مصابة بحروق شديد فى جميع أجزاء الجسم، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة عند وصولها.



تم تشكيل فريق من المباحث لضبط المتهم، وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى، وأُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.