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زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:35 ص
زيدان يعلن رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد
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أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أن الجناح الويلزي الدولي غاريث بيل عليه أن يرحل عن النادي "الملكي".


واستبعد زيدان لاعبه الويلزي من المباراة الأولى للنادي الملكي في فترة الإعداد للموسم الجديد والتي خسرها الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني 1-3.


وشارك 11 لاعباً في الشوط الأول ضمن صفوف النادي الملكي قبل أن يتم استبدالهم بالكامل في الشوط الثاني لكن بيل تابع المباراة من المدرجات.


ولدى سؤاله عن سبب استبعاد غاريث بيل، قال زيدان: "لم يتم استدعاؤه لأنني أعتقد أن النادي يحاول التوصل لصيغة لرحيله".

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