سعر الدولار اليوم الأحد 21 يوليو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء
الأحد 21/يوليه/2019 - 08:40 ص
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يشهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات البنوك خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار حالة من الارتفاع خلال الفترة المقبلة خاصة على المستوى العالمى نتيجة لتصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ونرصد فيما يلى آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنبه في السوق المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
استقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال بداية التعاملات الصباحية للسوق السوداء ومحلات الصرافة حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 16.75 جنيهًا.
سعرالدولار اليوم في مصر
سعرالدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
16.58 للشراء
16.73 للبيع
أسعار الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
16.56 للشراء
16.66 للبيع
سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري
16.56 للشراء
16.66 للبيع
أسعار الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
16.65 للشراء
16.75 للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
16.58 للشراء
16.68 للبيع
|سعر الدولار اليوم
|سعر شراء الدولار اليوم
|سعر بيع الدولار اليوم
|سعر الدولار في البنك الاهلى
|16.7242
|16.8242
|سعر الدولار في بنك القاهرة
|16.75
|16.85
|سعر الدولار في بنك مصر اليوم
|16.75
|16.85
|سعر الدولار في البنك التجارى الدولى
|16.72
|16.82
|سعر الدولار في بنك عودة
|16.70
|16.80
|سعر الدولار في بنك البركة
|16.80
|16.85
|سعر الدولار في البنك العربي
|16.70
|16.80
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