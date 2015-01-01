سعر الدولار اليوم الأحد 21 يوليو 2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

يشهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات البنوك خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار حالة من الارتفاع خلال الفترة المقبلة خاصة على المستوى العالمى نتيجة لتصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ونرصد فيما يلى آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنبه في السوق المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

استقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال بداية التعاملات الصباحية للسوق السوداء ومحلات الصرافة حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 16.75 جنيهًا.





سعرالدولار اليوم في مصر





سعرالدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء 16.73 للبيع





أسعار الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

16.56 للشراء

16.66 للبيع





سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري 16.56 للشراء 16.66 للبيع





أسعار الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

16.65 للشراء

16.75 للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك مصر

16.58 للشراء

16.68 للبيع



