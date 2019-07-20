مجدي كامل يهنأ زوجته مها أحمد بعيد ميلادها (فيديو)
الأحد 21/يوليه/2019 - 09:18 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شارك الفنان مجدي كامل، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة مها أحمد.
نشر "كامل" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات instagram، مقطع فيديو من أحد البرامج الفنية، تحدث عن بداية المشوار الفني لـ "أحمد"، وعلق عليه كاتبًا: "النهارده عيد ميلاد مها زوجتي العزيزة، كل سنة وأنتي طيبة وبخير وصحة وسلامة، وعقبال مليون سنة".
تابع: "أنتي السند والضهر اللي بتسند عليه، لولاكي ما كنت أنا، ربنا يديم عليكي الصحة، والستر، وراحة البال، ويخليكي لينا أنا وأحمد عادل، الحمد لله، يارب توفيقك".
يشار إلى أن مها أحمد، تجسد حاليا شخصية "كهرمانة" في مسرحيتها الجديدة "خمسة حارة باكوس" التي تقدمها على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.
مسرحية "خمسة حارة باكوس" من بطولة مها أحمد، ومدحت تيخة، وعلاء زينهم، وهانى حسن الأسمر، وسحر عبد الحميد ويورا محمد وأحمد سعد ميشو، وهي من تأليف إسلام رفعت، وإخراج محمد علام.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- مجدي كامل يوجه رسالة خاصة لزوجته مها أحمد في عيد ميلادها (صورة)
- ابنة ماجد المصري تحتفل بعيد ميلاده.. وتوجه له رسالة! (صورة)
- شاهد.. صورة نادرة لـ"لقاء سويدان وأحمد زاهر" أيام الدراسة
- أسرة مسلسل "السر" تهنئ نضال الشافعي بعيد ميلاده.. وهذه رسالتهم له
- نرمين ماهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صورة)
- مجدي كامل يطلب من جمهوره الدعاء لابنه الأكبر
- بهذه الكلمات احتفل أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته (صور)