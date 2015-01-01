عجلة الدوري تعود.. الزمالك "المنقوص" يتحدى الجونة
يصطدم فريق الزمالك بنظيره الجونة في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري بعد توقف المسابقة 48 يومًا لتنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68
بينما ويتبقى له مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي بينما الأخير في المركز الأول
برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتي المقاولون والزمالك.
ويبحث الزمالك بقيادة مدربه الجديد خالد جلال عن تحقيق الفوز على الجونة
في مباراة محفوفة بالمخاطر لا بديل فيها عن الفوز لمواصلة مطاردة الأهلي على
اللقب.
وتعادل الزمالك في آخر مباراتين مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود
بنتيجة 1-1 مما دفع المجلس لإقامة معسكر في قبرص استعدادًا لاستئناف الدوري.
ويستعيد الزمالك جهود الدولى التونسى فرجانى ساسي فيما يفتقد الأبيض فى
مواجهة الجونة لخدمات مصطفى فتحي وعبد الله جمعة للإيقاف ومحمود جنش للإصابة ومحمود
كهربا للتواجد في تركيا.
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