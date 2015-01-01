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تحرك جديد من بريطانيا بشأن احتجاز إيران ناقلة النفط

الأحد 21/يوليه/2019 - 09:17 ص
تحرك جديد من بريطانيا بشأن احتجاز إيران ناقلة النفط
ناقلة النفط
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وكالات
 
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يعتزم وزير الخاجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الأحد، الإعلان عن فرض عقوبات على إيران ردا على احتجاز السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو".

 

ووفقًا للصحفيين، يريد وزير الخارجية إصدار إعلان اليوم الأحد 21 يوليو، بالإضافة إلى العقوبات الجديدة، قد تحث بريطانيا أيضا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على تجديد التدابير التقييدية ضد إيران، والتي تم إلغاؤها في عام 2016 بعد عقد اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب صحيفة "ذي تلغراف".

 

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يوم أمس السبت:

 

احتجاز إيران الناقلة التي ترفع علم بريطانيا يثير تساؤلات خطيرة جدا بشأن أمن الملاحة البريطانية والدولية في مضيق هرمز.

 

هذا وتم احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو في 19 يوليو. اصطحبت السفينة إلى ميناء بندر عباس. ولا يزال طاقم الناقلة المكونة من 23 شخصًا، على متنها.

 

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن الناقلة خالفت قوانين الملاحة أثناء عبورها لمضيق هرمز، ما أدى لاحتجازها من قبل السلطات الإيرانية.

 

وقال الناطق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن "ناقلة النفط البريطانية لم تعط اهتماما للمقررات الدولية وقانون الملاحة الدولية لدى محاولتها العبور من مضيق هرمز، وتم توقيف الناقلة وفقا لطلب من إدارة الملاحة والموانئ الإيرانية في محافظة هرمزكان"، بحسب وكالة أنباء "فارس"ـ فيا قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه يخشى أن يكون الإجراء الإيراني قد وضعها على "طريق خطير"، بحسب "رويترز".

 

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