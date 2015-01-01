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حارس مانشستر يونايتد يجدد بـ "الأعلى أجرا في العالم"

الأحد 21/يوليه/2019 - 08:56 ص
حارس مانشستر يونايتد يجدد بـ الأعلى أجرا في العالم
دي خيا
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علي نبوي
 
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وافق الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.

 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "التيلجراف" البريطانية فإن دي خيا وافق على تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد لمدة ٦ مواسم مقبلة.

 

وتابعت الصحيفة أن دي خيا سيكون الحارس الأعلى أجرًا في العالم على الإطلاق، حيث سيتقاضى راتب أسبوعي يقدر بـ٣٧٥ جنيه إسترليني.

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