جامعة حلوان تنظم لقاءً تعريفياً بالبرامج الجديدة والمميزة

Advertisements



نظمت جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لقاءً تعريفيًا موسعا وذلك لاستعراض البرامج الجديدة والمميزة بالجامعة وعددها ٥٥ برنامجا تتسم بارتباطها المباشر بسوق العمل واحتياجاته.



وافتتح الأستاذ الدكتور ماجد نجم معرض البرامج الجديدة بالجامعة، والذي نظمته الكليات المشاركة ببرامج جديدة وهي هندسة المطرية، والتجارة وإدارة الأعمال، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والسياحة والفنادق، والعلوم، والاقتصاد المنزلى، وهندسة حلوان، والفنون التطبيقية، والصيدلة، والأداب، والحقوق.



وخلال اللقاء قال الأستاذ الدكتور ماجد نجم إن فعاليات اليوم تأتي في إطار دور الجامعة التنويري والتثقيفي لتوعية طلاب المرحلة الثانوية بالبرامج الجديدة وكيفية الاستفادة منها، حيث تسمح بعض هذه البرامج للطلاب بالسفر الي الخارج خلال فترة دراستهم كما أنها تقدم للطلاب فرصة جيدة للدراسة ميدانيا ونظريا من خلال توفير كافة الإمكانات لتأهيل الطلاب تأهيلًا علميا للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، موضحا أن البرامج الجديدة هي ثمرة التعاون مع جامعات أخري وشراكات مميزة عقدتها الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية لسد الفجوة بين الدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل.



وتحدث رئيس الجامعة عن البرامج الجديدة وماتقدمه من فرص تعليمية متنوعة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، كما تقدم فرصة جيدة للطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق مع رغباتهم، وكذلك لخريجي الجامعات والراغبين في الالتحاق بالبرامج الجديدة على مستوى الدراسات العليا.



كما أكد الأستاذ الدكتور ياسر جادالله مقرر اللجنة العليا لإدارة البرامج الجديدة بالجامعة، أن جامعة حلوان تنفرد في بعض التخصصات فلديها برامج في نظم معلومات الأعمال والبورصات وهندسة البرمجيات والتكنولوجيا الحيوية وهندسة الطاقة والمعلوماتية الطبية والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب تميزها عن الجامعات الأخرى بوجود المعهد القومى للملكية الفكرية وكلية الدراسات العليا والبحوث البينية.



وقدم عمداء الكليات ومسئولو البرامج عرضا توضيحيًا عن شروط الالتحاق بالبرامج وعدد الساعات المعتمدة ومميزات كل برنامج وعدد الساعات التدريبية والنظرية وما توفره هذه البرامج من متطلبات يحتاجها سوق العمل، وتخدم المجتمع المحيط وتسهم في دعم خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.



هذا وقد عقد اللقاء بحضور الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد كبير من السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

