الطالع الفلكى الأحد 21/7/2019.. دَوَاعٍ إنْسَانِيّة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 14 أبيب قبطى، 21 تَمّوز رُومى، 18 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مش حرام عليك تستغل الطفولة البريئة فِأعمال إجراميّة ؟) - إنتا حَتخُشّلنا فآفِيةْ الشئون الإجتماعيّة ؟(عبد العزيزخليل من فيلم ياسمين-1950)









*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى السّرطان إقتران عطارد فى السّرطان -غربيّاً -تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران،يكون هذا الإقتران بمشيئة الله تَعَالى فى أدق درجاته فى الثّانية و 34 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا وقدراتك الكلاميّة ومهاراتك العقليّة والكلاميّة/عطارد فى إقتران ميمُون فى برج العاطفة السرطان ،هذا الإقتران (قد) يوفر لك إمكانية التعبير/ عطارد عن نفسك/الشمس/الأنا وبطريقة لطيفة مُحببة للآخرين (بُرج العاطفة السرطان) ، إن قمت بكتابة رسالة فقد ترغب فى تحسين خطك فى الكتابة ليكون جذّاباً لعين القارئ ،أفكارك/عطارد تُسخّرها لرعاية المُسنّين والفقراء والحيوانات الضعيفة/السرطان لتُثبت نفسك/الشمس كفرد فاعل فى خدمة مُجتمعك.





عطارد يرمز للغات الأجنبية والأسفار القصيرة وبرج السرطان يرمز للعواطف الراقية بمافيها مشاعر الأمومة ، (قد) تُتاح فرصة للبعض للسفر بقصد الإشتراك فى مؤتمرات أو فعاليات عالمية تهتم بشئون الضعفاء أو مقاومة إستغلال الأطفال فى العمل أو ع بتوعية الأمهات بأهمية التطعيم والأمصال للأطفال الرّضّع ، توعية أفراد المُجتمعات فى العالم برعاية الحيوانات الضعيفة وحماية البيئة من القطع الجائر للأشجار أو مخاطر التصحّر أو مخاطر تقلّص الرقعة الزراعية.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: حاول أن تتماشى مع أسلوب البسطاء فى الحوار بما لايحط من مركزك ، أو تحاشَ التعامل معهم إن كنت لاتحتاج لهذا التواصل.









برج الثور: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك أو والديْك.





الجوزاء: قد تنظر حولك يميناً وشمالاً باحثاً عن علاقة حبّ لتعويض شعور بتقدم العمر ، وفّر على نفسك التشتت وركّز على لقمة عيْشِكْ.





برج السّرطان: تبدو مُتسامحاً مع كل من حولك حتى أولئك من يوجّهون لك النّقد المُستمرّ، وقت مُناسب لإزالة الزّعل مع زوجتك أو زميل العمل.





برج الأسد: كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما يُميزه، هكذا يقول أرسطو، رُبّما قمت بمد يد العون لحل مشكلة عويصة أو للصلح بيْن مُتخاصميْن بمشيئة الله تَعَالى.









برج العذراء: الرّؤى الواضحة المستقبليّة لعواقب الأمور يجب ألاّ تستخف بها، خاصةً إن كانت الشّواهد الواقعيّة تؤيّد حَدَسَكْ.





برج الميزان: فرصة واردة للتعرّف على شخص قد يُدخلك القفص الذهبى إن كنت عازباً ، أو لمقابلة شخص يُساعدك على إستعادة توازنك المالى.









برج العقرب: النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن بإمكانك حل جزء من المعضلة على الأقل.





برج القوس: قم بأخذ نفس عميق والعدّ حتّى عشرة قبل أن تقوم بتصرّف يُؤخذ عليك ، زينة الرّجال الأدب.





برج الجدى: رُبّما إنغمست فى مناقشات ومفاوضات تخص العمل تستلزم مهارة فائقة على تقفيل إتفاقيّات ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الدّلو: الخسارة بشرف لاتقل عن الفوز النزيه ،لاتقلل من نفسك إن خسرت ما كان بإمكانك الفوز به إن إستعملت الأساليب غيرالنزيهة، إمشى عِدِل يحتار عدوّك فيك.