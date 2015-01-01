تنسيق المرحلة الأولى 2019.. يمكنك تسجيل رغباتك عبر هذا الرابط
الأحد 21/يوليه/2019 - 08:36 ص
Advertisements
Advertisements
تنسيق المرحلة الاولى 2019، يتم خلال دقائق قليلة فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة في المرحلة الاولى للقبول بالمعاهد والكليات، وسيستمر التنسيق لكدة 5 أيام.
وقالت اللجنة العليا لتنسيق عن تنسيق المرحلة الأولى 2019، إنه تم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى بحد أدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبًا.
تنسيق المرحلة الاولى 2019
أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالي 98471 طالبًا، بإجمالي بلغ 143313 طالبًا بالشعب الثلاث.
وننشر لكم رابط لسهولة تسجيل الرغبات، من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
|نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
Advertisements
المزيد عن: كيفية تسجيل رغبات الطلاب فتح باب تسجيل الرغبات رابط تسجيل الرغبات تنسيق المرحله الاولي تنسيق المرحلة الاولى 2019
- فتح أبواب التنسيق من اليوم وحتى الجمعة المقبل للمرحلة الأولي
- إعلان نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات.. ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ"التعليم العالي"
- لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على خطوات تسجيل الرغبات
- محظورات المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة
- تنسيق الجامعات 2018.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثالثة
- تنسيق المرحلة الأولى .. ننشر لينك بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات في التنسيق للكليات 2019
- ننشر رابط تنسيق المرحلة الأولى لعام 2019 للقبول بالكليات وأماكن تسجيل الرغبات
- تنسيق المرحلة الأولى 2019| أماكن وخطوات التسجيل الإلكتروني وفترة التقديم للقبول بالكليات
- تنسيق الجامعات 2019.. موعد تسجيل الرغبات وبداية المرحلة الأولى
- تنسيق الثانوية العامة 2019 والكليات المتاحة.. ننشر المؤشرات النهائية وموعد التقديم