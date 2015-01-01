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تنسيق المرحلة الأولى 2019.. يمكنك تسجيل رغباتك عبر هذا الرابط

الأحد 21/يوليه/2019 - 08:36 ص
تنسيق المرحلة الأولى 2019.. يمكنك تسجيل رغباتك عبر هذا الرابط
تنسيق المرحلة الاولى 2019
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تنسيق المرحلة الاولى 2019، يتم خلال دقائق قليلة فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة في المرحلة الاولى للقبول بالمعاهد والكليات، وسيستمر التنسيق لكدة 5 أيام.

وقالت اللجنة العليا لتنسيق عن تنسيق المرحلة الأولى 2019، إنه تم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى بحد أدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبًا.

تنسيق المرحلة الاولى 2019
أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالي 98471 طالبًا، بإجمالي بلغ 143313 طالبًا بالشعب الثلاث.





نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس
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المزيد عن: كيفية تسجيل رغبات الطلاب فتح باب تسجيل الرغبات رابط تسجيل الرغبات تنسيق المرحله الاولي تنسيق المرحلة الاولى 2019
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