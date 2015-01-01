تنسيق المرحلة الأولى 2019.. يمكنك تسجيل رغباتك عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الاولى 2019، يتم خلال دقائق قليلة فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة في المرحلة الاولى للقبول بالمعاهد والكليات، وسيستمر التنسيق لكدة 5 أيام.





وقالت اللجنة العليا لتنسيق عن تنسيق المرحلة الأولى 2019، إنه تم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى بحد أدنى، للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبًا.





تنسيق المرحلة الاولى 2019

أما الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالي 98471 طالبًا، بإجمالي بلغ 143313 طالبًا بالشعب الثلاث.



