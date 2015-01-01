كل ما تريد معرفته عن شروط الالتحاق ببرنامج علوم تصميم الأثاث بـ"فنون تطبيقية حلوان"

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في إطار حرص جامعة حلوان لتقديم طفرة تعليمية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعلنت كلية الفنون التطبيقية عن شروط الالتحاق ببرنامج علوم تصميم الأثاث وهو برنامج ساعات معتمدة وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة الإنجليزية، ويدرس الطالب فيه أساسيات تصميم الأثاث بجميع عناصره الأساسية والمؤثرة.



وأشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالدور الهام الذي تقدمه كلية الفنون التطبيقية فى هذا المجال فهي الكلية الأم وبها العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة، مشيرا إلى أن برنامج علوم تصميم الأثاث يعد البرنامج الأول على المستوى المحلي والإقليمي في جميع الدول العربية المتخصصة في الأثاث.



وأوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن من شروط البرنامج أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو علوم أو ما يعادلها ويتم توزيع الطلاب عن طريق مكتب التنسيق، بحيث يلتحق الطالب بالبرنامج من الفرقة الاعدادى ويليها أربعة سنوات دراسية، كما يتولى مجلس الكلية شروط القبول أو التحويل لبرنامج علوم تصميم الأثاث من كليات أخرى طبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.



ويقبل البرنامج الطلاب المحولين الذين يرغبون فى الالتحاق بالدراسة فى تخصص تصميم الاثاث بحيث يشترط حصوله على جيد على الأقل، وإجادة اللغة الانجليزية.



ويعد برنامج علوم تصميم الأثاث برنامج متخصص يهدف إلى تخريج مصمم أثاث بحيث يمثل أحد الروافد العامة لعملية التصميم الداخلي، ويتمتع خريج برنامج علوم الأثاث بمهارات ابتكار وتصميم وتصنيع وإدارة المؤسسات المنتجة للأثاث خلال دراسته وتدريبة على أيدي خبراء في التصميم والتصنيع.

