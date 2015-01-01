شروط الالتحاق ببرنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان

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أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لبرنامج ليسانس الترجمة الفورية والتحريرية بقسم اللغة الإنجليزية للسنة الثانية على التوالى، حيث يمنح البرنامج الدارسين درجة الليسانس في الترجمة الفورية والتحريرية.



وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة دائما ما تهتم بالبرامج الجديدة التى تساعد على تنمية مهارات الطلاب، حيث يهدف البرنامج إلي تخريج مترجمين متميزين في مجال الترجمة الفورية والتحريرية، ويقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، وتتم الدراسة في قاعات مجهزة بأحدث التقنيات، ويعتمد البرنامج على أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية.



وأوضحت الأستاذة الدكتورة سهير عبدالسلام عميد كلية الآداب أنه من المقرر قبول 60 طالبًا من الشعبتين العلمية والأدبية، بنظام الانتظام فقط، ويشترط حصول الطالب على 40 درجة على الأقل في اللغة الإنجليزية، على أن تكون مدة الدراسة 4 سنوات على ثمانية فصول دراسية مع بداية العام الدراسى الجديد 20202019، وأن يجتاز الطالب امتحان القبول، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بأعلى مجموع اعتباري في الثانوية العامة، ويمنح الدارس بعد انتهاء البرنامج شهادة درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية ترجمة فورية وتحريرية.

