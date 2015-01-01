غدا.. ١٤ معمل بجامعة عين شمس في استقبال الطلاب لإجراء التنسيق الإلكتروني



وتم تدريب فريق من الإداريين للإشراف على المعامل للتيسير علي الطلاب وأولياء الأمور حيث يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات. ويتيح الموقع للطالب إمكانية تعديل الرغبات العديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.



استعدت معامل الحاسب الآلي بجامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الناجحين بالثانوية العامة وأولياء أمورهم غدا لإجراء عملية التنسيق الالكتروني بالمرحلة الأولى للعام الجامعى الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ وفق لما أعلنته وزارة التعليم العالي.وتعمل جميع المعامل منذ التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال الفترة من غدا الأحد الموافق ا٢ من يوليو وحتى الخميس ٢٥ من يوليو الجارى وذلك تحت رعاية أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وإشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وخصصت إدارة جامعة عين شمس ١٤ معمل حاسب آلى مزودة ب ٣٠٦ جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت فى ست مقرات مختلف موزعة للتسهيل على الطلاب واسرهم حيث تم تخصيص ثلاث معامل حاسب آلى بكلية الآداب وخمس معامل بكلية الحاسبات والمعلومات وذلك الحرم الرئيسى لجامعة عين شمس بالعباسية كما تم تخصيص معملين حاسب آلى بكلية الهندسة جامعة عين شمس بميدان عبده باشا شارع السرايات العباسية كما تم تخصيص معملين حاسب آلى بكلية البنات بشارع أسماء فهمى بمصر الجديدة وخصصت كلية الزراعة بشبرا الخيمة معمل حاسب آلي. كما تم تخصيص معمل حاسب آلي بالمدينة الجامعية طلبة إمتداد الخليفة المأمون.