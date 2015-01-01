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تحويل مكاتب العاملين بماسبيرو المُطلة على النيل إلى استوديوهات جديدة

الأحد 21/يوليه/2019 - 08:38 ص
تحويل مكاتب العاملين بماسبيرو المُطلة على النيل إلى استوديوهات جديدة
ماسبيرو - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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بدأ مسئولو قطاع الهندسة الإذاعية برئاسة ميرفت حسن، تحويل عدد من مكاتب العاملين في ماسبيرو والمُطلة على النيل، إلى استوديوهات مفتوحة للاستفادة منها.

كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضع تصور المشروع نهاية العام الماضي، وتم إخلاء 6 مكاتب إذاعة البرنامج العام بالدور الرابع لإنشاء استوديوهات جديدة مُطلة على النيل، وإخلاء مكاتب عدد من مذيعي ومذيعات البرنامج العام بالطابق الثالث بجوار إذاعة صوت العرب.


كما وجهت رئيس القطاع المسئولين برفع جودة صورة قناة النيل للأخبار إلى 7 ميجا بناءً على قرار حسين زين؛ ليتواكب مع خطة التطوير في مضامين البرامج والنشرات التي يجري عرضها على الشاشة.
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المزيد عن: ماسبيرو حسين زين بوابة الفجر الهيئة الوطنية للإعلام الفجر
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