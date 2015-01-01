"حاسبات عين شمس" تنفرد بـ5 برامج متميزة لطلاب الثانوية العامة





وجاء ذلك تحت رعاية أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ود. رشا إسماعيل مدير البرامج.





البرامج هي:



1 -برنامج هندسه البرمجيات Software Engineering

2 -برنامج الذكاء الأصطناعى Artificial Intelligence

3 -برنامج الأمن السيرانى Cyber Security

4 -برنامج الوسائط المتعددة Digital Multi media

كما تقدم كليه الحاسبات والمعلومات جامعه عين شمس.



برنامج تقنيه المعلومات الحيوية Bioinformatics والذى يقبل ثانويه عامة علمى علوم.



وتدعوكم الكلية لحضور اليوم التعريفي للبرامج غدا ٢١-٧ من الساعه التاسعة صباحا حتى الساعه الثالثة عصرا بمبنى جنيدى لمعرفه المزيد عن هذه البرامج.



ولمزيد من المعلومات الدخول على موقع البرامج http:chp-cis.asu.edu.eg



تعلن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، برامجها المتميزة بنظام الساعات المعتمدة.