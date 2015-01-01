الإمارات تفتتح عيادات متخصصة لعلاج الجرحى في عدن
الأحد 21/يوليه/2019 - 08:00 ص
وكالات
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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، عيادات طبية متخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بغية علاج الجرحى الذين سقطوا بنيران الحرب الإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وافتتح الهلال
الأحمر، ضمن المساعدات الإنسانية الإماراتية للقطاع الصحي اليمني، عيادتين متخصصتين
في المستشفى الجمهوري التعليمي، فرع عدن، لاستقبال وعلاج جرحى حرب الحوثي من المدنيين
والعسكريين.
وتعالج العيادات
الطبية في عدن الجرحى المصابين بالمخ والأعصاب والعظام والمسالك البولية، فضلاً عن
تقديم جراحة عامة، والتعامل مع الحالات الطارئة، حسب الدائرة الصحية بألوية الدعم والإسناد
في الجيش اليمني.
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