محمد رمضان وسعد لمجرد يستحوذان على المركز الأول بقائمة ترند يوتيوب

استحوذ الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد على المركز الأول بقائمة ترند يوتيوب، وذلك عقب إطلاق أغنيتهما الجديدة "إنساي" عبر القناة الرسمية لرمضان بيوتيوب.

وحقق كليب الأغنية أكثر من 19 مليون مشاهدة وذلك بعد 3 أيام من طرحه بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





يذكر أن آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.





أما آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.



