عاجل.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم شرق الإسماعيلية



كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين رقم " 529. ف. أ. ف" و"739. و. ج. د" علي الطريق الدولي بالقنطرة شرق، مما أسفر عن مصرع المدعو فوزي فهيم حن،ا 69 عامًا.





وأصيب كل من؛ مريم عادل شحاتة 15 عامًا، وابانوب فهيم فوزي 5 سنوات، ويوسف عادل شحاتة 18 عامًا، وعواطف شكرالله سليمان 64 عامًا، وفهيم فوزي فهيم 36 عامًا، ومحمد عمر محمد 40 عامًا، ومارينا عادل شحاتة 11 عامًا، وفليوباتير فهيم فوزي، وهند يوسف فهمي 40 عامًا.



وتم نقل المصابين إلى مستشفتي القنطرة شرق، والإسماعيلية العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



حصلت بوابة الفجر الإلكترونية، على أسماء ضحايا ومصابي حادث التصادم الذي وقع على الطريق الدولي بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية وأسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص.