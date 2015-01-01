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عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث مروع شرق الإسماعيلية

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:46 ص
عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث مروع شرق الإسماعيلية
حادث مروع - صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
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لقي شخص مصرعه بينما أصيب 9 آخرون بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، إثر حادث تصادم سيارتين نقل وسزوكي علي الطريق الدولي بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم بين سيارتين رقم "529. ف. أ. ف" و"739. و. ج. د" علي الطريق الدولي بالقنطرة شرق، مما أسفر عن مصرع المدعو ط فوزي فهيم حنا 69 عامًا"، وإصابة 9 آخرين.

وتم نقل المصابين الي مستشفي القنطرة شرق، ومستشفي الإسماعيلية العام، لتلقي العلاج للازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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