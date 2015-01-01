أومتيتي يدخل دائرة مانشستر سيتي بالصيف



دخل الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضمن اهتمامات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للحصول على خدماته بالصيف المقبل.





وأشارت تقارير صحفية، إلى أن السيتي يستهدف التعاقد مع المدافع الدولي، لتعويض رحيل كومباني لاعب الفريق، بنهاية الموسم المنقضي.





وقال موقع "لو تين سبورت الفرنسي"، إن صامويل أومتيتي قد تم وضعه كهدف لمانشستر سيتي، على صعيد سوق الانتقالات، هذا الصيف.





وأضاف الموقع، أن إدارة سيتي، أجرت بعض الاتصالات مع برشلونة، لمعرفة إمكانية التنازل عن اللاعب، ولكن في نفس الوقت لم يتم التقدم بأي عروض رسمية حتى هذه اللحظة.