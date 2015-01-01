ريال مدريد مستعد للتخلي عن نجميه من أجل بوجبا

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن ريال مدريد مازال يرغب في ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على الرغم من صعوبة إتمام الصفقة بسبب طلبات المان يونايتد المادية الكبيرة.



وكشفت شبكة ESPN العالمية أن ريال مدريد يخطط لبيع نجميه الإسبانيين ماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون لتمويل صفقة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.



وذكرت الشبكة العالمية أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن أسينسيو وإيسكو إذا وصلهما عروض مغرية تتجاوز الـ80 مليون يورو خصوصًا في ظل اهتمام عدة أندية بضمهما.