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خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:28 ص
خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف​ جراهام هانتر خبير كرة القدم الإسبانية عن دور الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ في عودة ​نيمار​ إلى ​برشلونة​.

وقال هانتر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية : "ميسي عامل أساسي في كل هذا، الحقيقة هي أن ميسي يريد عودة نيمار، وجد ميسي في نيمار شريكًا يفهمه تقنيًا".

واختتم هانتر تصريحاته قائلاً : "من الواضح أن ميسي يعتقد أن طريقه إلى ​دوري أبطال أوروبا​ يحتاج إلى المزيد من اللاعبين الذين يسجلون أهدافًا، وأخبر ميسي برشلونة أنهم إذا أرداوه أن يوقع عقدًا جديدًا فعليهم أن يستعيدوا نيمار".
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