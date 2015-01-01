خبير كرة قدم يكشف دور ميسي في عودة نيمار

كشف​ جراهام هانتر خبير كرة القدم الإسبانية عن دور الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ في عودة ​نيمار​ إلى ​برشلونة​.



وقال هانتر في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس العالمية : "ميسي عامل أساسي في كل هذا، الحقيقة هي أن ميسي ي ريد عودة نيمار، وجد ميسي في نيمار شريكًا يفهمه تقنيًا".