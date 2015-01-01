أحد منسقي "التأمين الصحي" في بورسعيد: هذه هي الخدمات التي يقدمها القانون الجديد
الأحد 21/يوليه/2019 - 07:13 ص
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أيمن رخا، منسق ميداني لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد، إن قانون التأمين الصحي الشامل، يقدم جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين المشتركين.
وأضاف "رخا"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن القانون لم يميز بين الخدمات رخيصة الثمن أو غالية الثمن.
وشدد على أن القانون لا يميز بين الغني والفقير في تقديم الخدمات، والجميع سوف يحصل على الخدمات عندما يصاب بأي مرض مهما كان، ولن يحاسب المواطن على أي شيء مهما كان.
وأضاف "رخا"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن القانون لم يميز بين الخدمات رخيصة الثمن أو غالية الثمن.
وشدد على أن القانون لا يميز بين الغني والفقير في تقديم الخدمات، والجميع سوف يحصل على الخدمات عندما يصاب بأي مرض مهما كان، ولن يحاسب المواطن على أي شيء مهما كان.
Advertisements
المزيد عن: مصر توك شو التأمين الصحي أخبار
- "الوزراء": قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الاجتماعي
- وزيرة الصحة: بروتوكول التعاون مع المستشفيات الخاصة بداية علاقة صحية بين مؤسسات الدولة
- "الصحة": منظومة التأمين الشامل تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة
- التفاصيل الكاملة لمشروع التامين الصحي الشامل في بورسعيد
- "1.5 مليار جنيه تكلفة ميكنة المشروع".. منظومة التأمين الصحي الشامل في عيون الوزراء
- برلماني يشيد ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد: "خطوة مهمة"
- وزيرة الصحة تجري جولة تفقدية للتشغيل التجريبي للتأمين الصحي الجديد ببورسعيد
- أيمن رخا: التأمين الصحي الشامل كان حلم للمصريين.. والقيادة السياسية حولته لواقع