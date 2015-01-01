أحد منسقي "التأمين الصحي" في بورسعيد: هذه هي الخدمات التي يقدمها القانون الجديد



وأضاف "رخا"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن القانون لم يميز بين الخدمات رخيصة الثمن أو غالية الثمن.



وشدد على أن القانون لا يميز بين الغني والفقير في تقديم الخدمات، والجميع سوف يحصل على الخدمات عندما يصاب بأي مرض مهما كان، ولن يحاسب المواطن على أي شيء مهما كان.

قال الدكتور أيمن رخا، منسق ميداني لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد، إن قانون التأمين الصحي الشامل، يقدم جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين المشتركين.