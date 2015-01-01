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نائب: هذه طريقة التصالح مع الدولة في العقارات المخالفة

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:18 ص
نائب: هذه طريقة التصالح مع الدولة في العقارات المخالفة
المهندس محمد العقاد
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون أتاح التصالح على المباني المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وقد بدأت هذه الأشهر منذ شهر يناير.

وأضاف "العقاد" في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن من يريد التصالح عليه التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية التابع لها، ومن يقدم وتنطبق عليه سيحصل على قرار بمثابة رخصة.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه بدون هذا القانون يجب إزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الخبراء هي المختصة بتحديد قيمة التصالح، والحد الأقصى للتصالح هو 2000 جنيها على المتر.
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