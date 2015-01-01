انفراد | "خنقها ثم حرقها".. جريمة بشعة ومؤلمة تهز أسيوط.. والقاتل: "هددتني بفضح علاقتنا والانتقام" (صور)

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لم تكن بسمة تعلم أن زيارتها للمركز الطبي للسؤال عن عمل هي أولى خطواتها للآخرة، وأن الشاب "الشهم" الذي بادر لمساعدتها هو نفسه من سيقدمها وجبة دسمة للكلاب الضالة تتغذى على جثتها المتفحمة.

لم تستطع الفتاة التي ربما كانت المرة الأولى التي تقع فيها ضحية الحب والعشق أن تستغني عن تلك الكلمات العذبة التي لطالما تغنى بها الزوج، وفي كل مرة يطرب آذانها بنفس الكلمات يزداد عشقها له، واحتياجها إلى استمراره في حياتها، أخذت تعمل لتحقيق رغبتها، لكنه خشي من طلبها للزواج فقرر تركها، حينها هددته بفضح علاقتهما لزوجته، وإبلاغ أشقائها للانتقام منه، فأوحى له الشيطان أن يتخلص منها، وأقدم على قتلها وأحرق جثتها حتى يصعب التعرف عليها.

ننفرد بنشر صورة الجاني قاتل عشيقته في محافظة أسيوط

- العثور على الجثة متفحمة تنشر "الفجر" في تقريرها التالي التفاصيل الكاملة لاعترافات الزوج الذي قتل عشيقته بعد أن هددته، وبدأت الواقعة بإخطار أفراد من الخدمات الأمنية المعينة على الطرق الصحراوية، ونجحت مباحث مركز الفتح، في العثور على جثة متفحمة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، ملقاة على الطريق الصحراوي بين مدينتي الفتح وأسيوط الجديدة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2828 إداري الفتح لسنة 2019، وبفحص بلاغات التغيب بقسم شرطة الفتح السابقة للواقعة، توصل ضباط القسم بقيادة المقدم محمد فراج، رئيس المباحث لمعرفة هوية الجثة، وتبين أنها لفتاة تدعى "بسمة.ع"، في العقد الثالث من عمرها، مقيمة بدائرة قسم ثانِ أسيوط.

- أهل الضحية يتعرفون عليها من "الصندل" وبمناظرة جثة الفتاة أمام أهلها بمعرفة النيابة العامة، أقروا أنها لابنتهم المبلغ بتغيبها، حيث تعرفوا عليها من خلال حذائها "صندل" كان في قدمها اليسرى فشلت النيران في التهامه، بعد أن تفحمت جثتها، بينما التهمت الكلاب الضالة ساقها الأخرى وأجزاء أخرى من جسدها.

- رقم موبايل يقود المباحث والنيابة لمعرفة القاتل وبعد الواقعة المؤلمة التي كشفها رجال المباحث، والجاني مجهول في ذلك الوقت، إلا أن أشقاء المجني عليها قدم رقم هاتف محمول لشخص مجهول لديهم كان يتصل بشقيقتهم، وباتخاذ الإجراءات القانونية، توصلت النيابة بالتنسيق مع ضباط مباحث الفتح، برئاسة المقدم محمد فراج، لمعرفة الجاني، ويدعى "كرم.أ" 29 سنة، متزوج، ومقيم بني مر، دائرة مركز أبنوب، عامل بمركز طبي، وتمكن ضباط المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.





ننفرد بنشر صورة المجني عليها على يد عشيقها في محافظة أسيوط