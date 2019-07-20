نانسي عجرم تعلق على تزاحم جمهور الأردن لإلتقاط "السيلفي" معها (فيديو)
الأحد 21/يوليه/2019 - 04:56 ص
وكالات
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استقبال حاشد كان في انتظار المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، لحظة وصولها مقر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان، أمس السبت، استعدادا لإحيائها حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش
وقوبلت "عجرم" بالزفة البلدى والصراخ والتزاحم الشديد، عند وصولها الفندق التي تقيم فيه بعمان، وتدافع العديد من جمهورها من أجل التقاط صورة "سيلفي" معها.
وعلقت نانسي عجرم على الاستقبال الحافل لها في الأردن: "محبتكن دايما مرافقتني.. شكرا عالاستقبال الرائع والليلة بجرش، بدنا نولع الجو".
ويتضمن برنامج مهرجان جرش، حفلات لكل من مارسيل خليفة ووائل كفوري وديانا كرزون ونداء شرارة، بالإضافة إلى محمد منير ولطفي بوشناق ومحمد عساف.
وافتتح المطرب الأردني، عمر عبد اللات، فعاليات المهرجان، مساء أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من جمهور الأردن، وغنى عبداللات عدد من المواويل التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني.
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