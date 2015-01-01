ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حبس سائق تاكسي في المنصورة دهس أمين شرطة وفر هاربا بالدقهلية

الأحد 21/يوليه/2019 - 04:52 ص
حبس سائق تاكسي في المنصورة دهس أمين شرطة وفر هاربا بالدقهلية
اللواء محمد حجي
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements

قررت نيابة المنصورة حبس سائق تاكسى 4 أيام علي اثر قيامه باصطدام ودهس أمين شرطة أثناء مناوبته على العمل بإشارة المرور أمام مديرية الأمن القديمة بالمنصورة بالقرب من مبنى محافظة الدقهلية وفر هاربا.

وكان اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ بإصابة شرطى المرور بإصابات بالغة أثناء عمله عند الإشارة أمام مديرية الأمن القديمة بمنطقة المحافظة بعد أن قام سائق تاكسى بدهسه أثناء مناوبته فى العمل.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية والعميد ممدوح الحصى مدير مرور الدقهلية والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور حاتم طة وكيل اداره المرور، والرائد محمود اللوزى معاون مباحث المرور لتحديد وضبط مرتكب الواقعة

اسفرت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسؤال الشهود، أن مرتكب الواقعة هو المتهم محمود السيد محمود وشهرته وائل الصوفانى 40 سنة مقيم بدائرة قسم أول وكان يقود سيارة ماركة فيات 131 تاكسي كهنة وقام المتهم بطلائها من جديد بعد نقل لوحات التاكسي على سيارة أخرى ووضع لوحات معدنية للسيارة تحمل رقم د ع أ 5238 ملاكى دقهلية وقام بطلائها بلون لوحات الأجرة.

وبتقنين الإجراءات القى القبض على المتهم واعترف بتحقيقات الشرطة بقيامة بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك