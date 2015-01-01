حبس سائق تاكسي في المنصورة دهس أمين شرطة وفر هاربا بالدقهلية

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قررت نيابة المنصورة حبس سائق تاكسى 4 أيام علي اثر قيامه باصطدام ودهس أمين شرطة أثناء مناوبته على العمل بإشارة المرور أمام مديرية الأمن القديمة بالمنصورة بالقرب من مبنى محافظة الدقهلية وفر هاربا.



وكان اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ بإصابة شرطى المرور بإصابات بالغة أثناء عمله عند الإشارة أمام مديرية الأمن القديمة بمنطقة المحافظة بعد أن قام سائق تاكسى بدهسه أثناء مناوبته فى العمل.



وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية والعميد ممدوح الحصى مدير مرور الدقهلية والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم دكتور حاتم طة وكيل اداره المرور، والرائد محمود اللوزى معاون مباحث المرور لتحديد وضبط مرتكب الواقعة



اسفرت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسؤال الشهود، أن مرتكب الواقعة هو المتهم محمود السيد محمود وشهرته وائل الصوفانى 40 سنة مقيم بدائرة قسم أول وكان يقود سيارة ماركة فيات 131 تاكسي كهنة وقام المتهم بطلائها من جديد بعد نقل لوحات التاكسي على سيارة أخرى ووضع لوحات معدنية للسيارة تحمل رقم د ع أ 5238 ملاكى دقهلية وقام بطلائها بلون لوحات الأجرة.



وبتقنين الإجراءات القى القبض على المتهم واعترف بتحقيقات الشرطة بقيامة بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات