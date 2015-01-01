رسميًا.. زيدان يعلن رحيل نجم ريال مدريد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق لم يشارك مع الملكي لأنه أصبح قريب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال زيدان عقب مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس الأبطال الدولية :" بيل لم يلعب لأنه قريب جداً من الخروج ، نأمل ان يخرج قريباً ، من الممكن غداً ، نعمل على انهاء انتقاله الى فريق جديد".





وأضاف مدرب ريال مدريد :"لقد تحدثت مع الإدارة واتخذت القرار بمغادرة بيل، أنا المدرب".









وخسر ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي شهدت مشاركة صفقات الفريق الملكي الحديدة وعلى رأسها هازارد ويوفيتش وميندي وكوبو.