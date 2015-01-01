وكيل أول وزارة الإسكان تكشف تفاصيل قانون التصالح على المباني المخالفة



وأضافت "هاشم"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مجلس النواب أصدر قانونا للتصالح في بعض مخالفات البناء، وينص على التصالح في جميع مخالفات البناء التي تمت قبل إصدار القانون في 2019، ما عدا بعض المخالفات المحظور التعامل فيها وأولها المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية التي تعرض حياة الناس للخطر.



وتابعت وكيل أول وزارة الإسكان، أن الحالة الثانية التي لا يتم التعامل معها هي التعدي على خطوط التنظيم، والمباني على الأراضي الأثرية وحرم نهر النيل.



وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الجديد أي شخص يتقدم للتصالح يتم إيقاف الإجراءات القضائية ضده لحين الفصل في طلبه، ثم تقوم لجنة بفحص المبنى وإذا كان مطابقا لمواصفات التصالح يتم تعيين لجنة لتحديد سعر وقيمة التصالح.

قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، إن الجهاز الإداري للدولة أصبح قوي، ويواجه المخالفات، وأصبحت المخالفات معلومة ولا يغامر أحد بالبناء المخالف.