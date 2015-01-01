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في الظهور الأول لهازارد.. ريال مدريد يسقط بالثلاثة أمام بايرن ميونيخ بكأس الأبطال

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:53 ص
في الظهور الأول لهازارد.. ريال مدريد يسقط بالثلاثة أمام بايرن ميونيخ بكأس الأبطال
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حقق نادي بايرن ميونخ الألماني فوز عريض على نادي ريال مدريد الاسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة  التي أقيمت ضمن مبارايات الكاس الدولية للأبطال. 

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة لريال مدريد التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت على رأسها البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي ميندي والياباني كوبو، وقدم هازارد أداء جيد في الشوط الأول الذي شارك فيه منذ البداية قبل أن يتم استبداله بين شوطي اللقاء.

أفتتح توليسيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني الهدف الأول لفريقهفي الدقيقة 15، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 67 قبل أن يحرز الثالث اللاعب جنابري في الدقيقة ٦٩، فيما جاء هدف ريال مدريد عبر رودريجو في الدقيقة ٨٥.


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