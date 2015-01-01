أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني": مصطفي شعبان محبوب ومتواضع.. ومحمد سيد بشير متميز (فيديو)

أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن سعادته بالعمل في مسلسل "أبو جبل" بالاضافة إلى ردود أفعال الجمهور علي السوشيال ميديا، مشيرًا لاختلاف الدور.





وأضاف احمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" ان الفنان مصطفي شعبان، محبوب ومتواضع، لافتًا إلى أن أصعب المشاهد في العمل المشهد الأخير عند مواجهة شقيقته ولم يتم إعادته، مشيدًا في ذات السياق بالمؤلف محمد سيد بشير وعمله.



