أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني": مصطفي شعبان محبوب ومتواضع.. ومحمد سيد بشير متميز (فيديو)
الأحد 21/يوليه/2019 - 03:30 ص
يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
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أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن سعادته بالعمل في مسلسل "أبو جبل" بالاضافة إلى ردود أفعال الجمهور علي السوشيال ميديا، مشيرًا لاختلاف الدور.
وأضاف احمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" ان الفنان مصطفي شعبان، محبوب ومتواضع، لافتًا إلى أن أصعب المشاهد في العمل المشهد الأخير عند مواجهة شقيقته ولم يتم إعادته، مشيدًا في ذات السياق بالمؤلف محمد سيد بشير وعمله.
يذكر ان مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفي شعبان ودياب ونجلاء بدر، بجانب مريم حسن، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، وأنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى".
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