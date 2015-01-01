رمضان عبدالمعز يكشف رأيه في السحر وقدرته
الأحد 21/يوليه/2019 - 03:50 ص
نعيم يوسف
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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الآية التي تحدثت عن السحر في القرآن الكريم أكدت أنه لا يوجد ضرر إلا بإذن الله، ويقول الله تعالى "ولا يُفلح الساحر حيث أتى".
وأضاف "عبد المعز"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن النبي أوصى بالابتعاد عن السبع الموبقات التي تدخل النهار، وأولها الشرك بالله، وثانيها هي السحر.
وتابع الداعية الإسلامي، أنه لكل أجل كتاب، ولكن إنسان في الحياة له أجل لن يعدوه، وله رزق لن يفوته.
ولفت إلى أن الدعاء يستطيع أن يغير القضاء والقدر، موضحا أن القضاء هو علم الله بما سيجري، وما حدث بالفعل هو القدر، مشيرا إلى أن البعض يقول "اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه"، وهذا خطأ، مضيفا: "قولوا رد القضاء.. قولوا مش عايزه".
وأضاف "عبد المعز"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن النبي أوصى بالابتعاد عن السبع الموبقات التي تدخل النهار، وأولها الشرك بالله، وثانيها هي السحر.
وتابع الداعية الإسلامي، أنه لكل أجل كتاب، ولكن إنسان في الحياة له أجل لن يعدوه، وله رزق لن يفوته.
ولفت إلى أن الدعاء يستطيع أن يغير القضاء والقدر، موضحا أن القضاء هو علم الله بما سيجري، وما حدث بالفعل هو القدر، مشيرا إلى أن البعض يقول "اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه"، وهذا خطأ، مضيفا: "قولوا رد القضاء.. قولوا مش عايزه".
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