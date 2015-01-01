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السلطات الإيطالية تسمح باستئناف العمل بمطارين بصقلية بسبب ثوران بركان إتنا

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:21 ص
السلطات الإيطالية تسمح باستئناف العمل بمطارين بصقلية بسبب ثوران بركان إتنا
مطار - صورة أرشيفية
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سمحت السلطات الإيطالية، اليوم، باستئناف العمل جزئيا في إثنين من مطارات جزيرة صقلية بعد اغلاقهما مؤخرا بشكل مؤقت بسبب تجدد ثوران بركان (إتنا) الشهير.

وذكر راديو صوت أمريكا ، في نشرته باللغة الانجليزية ، أن البركان أدى الى انطلاق الحمم والرماد البركاني الى الفضاء واجبار سلطات الطيران الايطالية على اغلاق المطارين الواقعين فى مدينة كاتانيا بصقلية ، فيما تغطي الحمم البركانية الناتجة عن البركان دائرة يبلغ قطرها نحو كيلو متر ونصف.

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