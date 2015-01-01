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ترامب يتعهد بدفع كفالة مغني الراب الأمريكي المحتجز في السويد

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:19 ص
ترامب يتعهد بدفع كفالة مغني الراب الأمريكي المحتجز في السويد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إنه سيتكفل بدفع كفالة مغنى الراب الأمريكى آيساب روكى المحتجز فى السويد لضلوعه فى مشاجرة بأحد شوارع ستوكهولم فى يونيو.

وأضاف ترامب فى بيان على تويتر أنه طمأن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن على أن روكى ليس مصدرا للخطر إذا سافر بالطائرة، وأن المحادثات بين واشنطن وستوكهولم مستمرة.

واحتُجز روكى (30 عاما)، وهو مغنى ومنتج وعارض، مع حراسه واثنين من مرافقيه فى الثالث من يوليو تموز الجارى بعد مشاجرة بأحد شوارع وسط مدينة ستوكهولم فى الساعات الأولى من صباح يوم 30 يونيو.

وكان روكى فى ستوكهولم لإقامة حفل واضطر لإلغاء عدة حفلات ضمن جولة أوروبية، وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء السويدى أن الحكومة "لن تحاول التأثير" على الإجراءات القانونية فى القضية.

وقال تونى إريكسون "فى السويد الكل سواسية أمام القانون"، وأضاف "لا يمكن للحكومة التأثير فى الإجراءات القضائية ولن تحاول القيام بذلك".

ومدد مدعون سويديون يوم الجمعة احتجاز روكى لمدة ستة أيام لمواصلة التحقيق فى المشاجرة والاعتداء المزعوم.

وأثار احتجاز روكي، وهو من أصل أفريقي، اهتماما واسعا. وقال ترامب يوم الجمعة إن "كثيرين من الجالية الأمريكية من أصل أفريقي" ناشدوه التدخل من أجل الإفراج عن المغني.

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