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البحرين تدين احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:17 ص
البحرين تدين احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز
ناقلة النفط البريطانية
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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، بشدة، احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، مطالبة إيران بالكف عن هذه التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة والإفراج عن الناقلة (ستينا إمبرو) فورًا.

وجددت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتضامنها معها ضد كل ما يهدد مصالحها وفي الحفاظ على كافة حقوقها، مشددة على ضرورة توقف إيران عن هذه الأعمال غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.

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