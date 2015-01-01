أحمد خالد صالح: أتمنى العمل مع يحيي الفخراني.. ويوجه شكرا خاصا لـ "الفجر الفني" (فيديو)
الأحد 21/يوليه/2019 - 03:15 ص
يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
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أكد الفنان أحمد خالد صالح، انه يتمني العمل مع عدد كبير من نجوم الفن ولكن يتمنى بشكل خاص العمل مع الفنان يحيي الفخراني، نظرًا لموهبته وإنسانيته.
ووجه أحمد، شكرًا خاصًا لـ"الفجر الفني" بعد تكريمه خلال الندوة وذلك نظرا لمتابعة اخباره بشكل دائم، ونشر الاخبار بمصداقية.
يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.
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