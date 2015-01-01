أحمد خالد صالح: أتمنى العمل مع يحيي الفخراني.. ويوجه شكرا خاصا لـ "الفجر الفني" (فيديو)





أكد الفنان أحمد خالد صالح، انه يتمني العمل مع عدد كبير من نجوم الفن ولكن يتمنى بشكل خاص العمل مع الفنان يحيي الفخراني، نظرًا لموهبته وإنسانيته.





ووجه أحمد، شكرًا خاصًا لـ"الفجر الفني" بعد تكريمه خلال الندوة وذلك نظرا لمتابعة اخباره بشكل دائم، ونشر الاخبار بمصداقية.