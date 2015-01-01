هنادي مهنا: شخصيتي في"زلزال" الأقرب إلى قلبي



أما عن شخصية "سارة" والتى قدمتها فى مسلسل "بركة"، علقت "مهنا" قائلة: "شخصية كوميدية وكنت متخوفة منها لأنى مش بحس دمى خفيف، ولكن درامية أكثر لكن الحمد الله نجحت.





وأشارت إلى أن شخصية "أمل" فى مسلسل "زلزال" كانت مختلفة كثيرًا، وبها تحدى وكل مشهد مهم، لذلك هو الأقرب إلى قلبها من بين كل المسلسلات التى قدمتها.

وأضافت "مهنا" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على قناة "النهار"، قائلة: "شخصيتى "نسرين" فى المسلسل، كانت طبيعية جدًا بعيدة عن أى تكلف".