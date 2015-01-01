هنادي هاني مهنا: سأعتزل الفن إذا طلب مني ذلك شريك حياتي
الأحد 21/يوليه/2019 - 03:02 ص
مريم الشريف
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نفت الفنانة هنادي مهنا، تأجيلها لفكرة الزواج، لافتة إلى أنها تنتظر الشخص المناسب خاصة أن لديها شروط في شريك حياتها لم تجدها بعد.
وأضافت "مهنا" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار"، قائلة: اتمنى الارتباط برجل شهم وجدع وكريم وناجح وطيب، وأتمنى يكون طويل عشان مش هبطل ألبس كعب ويكون شرقى جدا".
ولفتت إلى أن الشخصية تجذبها أكثر من الشكل"، مؤكدة إنه إذا طلب منه شريك حياتها اعتزال الفن ستفعل خاصة إذا كان به كل صفات الشخص التي تتمناها.
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