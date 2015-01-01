هنادي مهنا: عين الحسود وراء حادث سيارتي
الأحد 21/يوليه/2019 - 02:50 ص
مريم الشريف
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كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن تعرضها لحادث بسيارتها مؤخرًا، حيث انفجر إطارين للسيارة فى ذات الوقت، وهذا أدى إلى تخريب السيارة.
وأضاف "مهنا" خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثي، على قناة "النهار"، قائلا: "أصابتنى العين، واؤمن بالحسد جدًا، وخاصة أن نجمى خفيف، طول ما انا ماشية بيحصل لي حاجات وحشة".
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