هانى مهنا عن ابنته: أداء هنادي غير متكلف.. وهذا سر وصولها للجمهور
الأحد 21/يوليه/2019 - 02:43 ص
مريم الشريف
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أشاد الموسيقار هانى مهنا، بأداء ابنته "هنادي" فى الأعمال التمثيلية التى قدمتها الفترة الماضية، لافتًا إلى أنها قدمت أداءًا تلقائيًا خالي من التصنع.
وأضاف "مهنا" خلال مداخلة هاتفية له فى برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على قناة "النهار"، قائلا: "هنادي تتحدث بتلقائية شديدة زى ما تكون فى البيت، لكن مازال لديها طاقة كبيرة لم تخرجها بعد".
وأشار إلى أن عددًا من النجمات مثل الفنانة يسرا وليلى علوي ولبلبة نصحوه بإبعاد ابنته عن أى دروس تمثيل، وأن تستمر فى التمثيل بطريقتها لكى يصدقها الجمهور بشكل أكبر، حيث أن الأداء بدون تكلفة سبب وصولها للجمهور بسرعة.
وكشف عن أنه أعجب بمسلسلى "زلزال" و"حكايتي" اللذان شاركت فيهما ابنته، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد مسلسل "بركة" لصديقه الفنان عمرو سعد والذى شاركت فيه ابنته أيضا.
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