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موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد 21/7/2019 الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:34 ص
موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد 21/7/2019 الدوري المصري والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 
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يلتقي فريق الزمالك، مع نظيره فريق الجونة يوم الأحد 21 يوليو في الساعة الثامنة مساءً، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وستذاع مباراة فريق الزمالك، ضد نادي الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.


ويحتل فريق الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يحل فريق الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 37 نقطة.


ويرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق الجونة، من أجل استمرار منافسته على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مع النادي الأهلي.


كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك مع فريق الجونة في الدوري المصري الممتاز وذلك عبر موقع الفجر الرياضي.
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