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إعادة عرض "Arab Got Talent" على "mbc مصر"

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:34 ص
إعادة عرض Arab Got Talent على mbc مصر
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مريم الشريف
 
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تعيد قناة  "mbc مصر"، عرض الموسم السادس من برنامج "Arab Got Talent" الفترة المقبلة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، فى تمام العاشرة مساءً.
 
"Arab Got Talent" برنامج ترفيهي من نوع تلفزيون الواقع يسلط الضوء على البحث عن المواهب الفردية والجماعية الموجودة لدى العرب.

 البرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني "Britain's Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، ولاقى نجاحًا كبيرًا.

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