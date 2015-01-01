اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يجتمع برؤساء تحرير الصحف الأفريقية

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يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعًا ظهر اليوم، مع رؤساء تحرير عدد من الصحف الأفريقية.





ويأتي ذلك خلال زيارتهم الحالية إلى مصر؛ لحضور فعاليات البرنامج السنوي الذي تنظمه "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للأشقاء الأفارقة"، التابعة لوزارة الخارجية.