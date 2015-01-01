أرسنال يسحق فيورنتينا بثلاثية نظيفة الكأس الدولية للأبطال

سحق أرسنال الإنجليزي نظيره فريق فيورنتينا الإيطالي , ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال , بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب " أوف أمريكا " .









وسجل فريق أرسنال هدف التقدم عن طريق ( إدوارد نيكيتاه ) في الدقيقة " 16 " , وذلك بعد هجمة منظمة انتهت بكرة عرضية من الجانب الأيسر قبل أن يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية في الشباك ، وفي الدقيقة " 66 " سجل فريق أرسنال هدف ثاني عن طريق ( إدوارد نيكيتاه ) , وذلك بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بكرة عرضية من داخل منطقة الجزاء قم تمريرة أخرى الى نيكيتاه الذي سددها الشباك .









وتمكن أرسنال من تسجيل هدف ثالث عن طريق ( جوزيف ويلوك ) في الدقيقة " 89 " , لينتهي اللقاء 3-0 .