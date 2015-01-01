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أرسنال يسحق فيورنتينا بثلاثية نظيفة الكأس الدولية للأبطال

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:28 ص
أرسنال يسحق فيورنتينا بثلاثية نظيفة الكأس الدولية للأبطال
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سحق أرسنال الإنجليزي  نظيره فريق فيورنتينا الإيطالي , ضمن منافسات بطولة  الكأس الدولية للأبطال , بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب " أوف أمريكا " . 


وسجل فريق أرسنال هدف التقدم عن طريق ( إدوارد نيكيتاه ) في الدقيقة " 16 " , وذلك بعد هجمة منظمة انتهت بكرة عرضية من الجانب الأيسر قبل أن يستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية في الشباك ، وفي الدقيقة " 66 " سجل فريق أرسنال هدف ثاني عن طريق ( إدوارد نيكيتاه ) , وذلك بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت بكرة عرضية من داخل منطقة الجزاء قم تمريرة أخرى الى نيكيتاه الذي سددها الشباك . 


وتمكن أرسنال من تسجيل هدف ثالث عن طريق ( جوزيف ويلوك ) في الدقيقة " 89 " , لينتهي اللقاء 3-0 . 
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