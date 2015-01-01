رابط beIN Match أونلاين: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر بدون تقطيع Hazard goal ماتش ريال مدريد Kora liv

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كورة لايف ماتش ريال مدريد عبر قناة بي ان سبورت. تابعونا في البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ اليوم الأحد ضمن فعاليات بطولة كأس الابطال الدولية وتشير نتيجة المباراة الي تقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.

تابع الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في كأس الأبطال الدولية.. بدأت المباراة الآن بين الفريقين وريال مدريد يضغط من أجل تسجيل الهدف الاول في شباك حارس العملاق البافاري مانويل نوير.