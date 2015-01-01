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رابط beIN Match أونلاين: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر بدون تقطيع Hazard goal ماتش ريال مدريد Kora liv

الأحد 21/يوليه/2019 - 02:24 ص
رابط beIN Match أونلاين: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر بدون تقطيع Hazard goal ماتش ريال مدريد Kora liv
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تابع الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في كأس الأبطال الدولية.. بدأت المباراة الآن بين الفريقين وريال مدريد يضغط من أجل تسجيل الهدف الاول في شباك حارس العملاق البافاري مانويل نوير.

 يلا شوت youtu.be بث مباشر رابط ماتش ريال مدريد مع هازارد. رابط kora on مشاهدة ماتش ريال مدريد وبايرن ميونيخ.. الآن البايرن يسجل الهدف الاول في شباك كورتوا حارس الفريق الملكي.

 كورة لايف ماتش ريال مدريد عبر قناة بي ان سبورت. تابعونا في البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ اليوم الأحد ضمن فعاليات بطولة كأس الابطال الدولية وتشير نتيجة المباراة الي تقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.
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