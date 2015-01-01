أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني"عن منتقدي صوت محمد ممدوح: "قلة ذوق" (فيديو)





أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن استيائه الشديد من هجوم بعض الجمهور علي صوت الفنان محمد ممدوح، حيث وصل الأمر لنقد تجريحي في شخصيته وظهوره.





وأضاف احمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" انه يعتبر محمد ممدوح، من الفنانين العباقرة في مصر بالاضافة لموهبته وتميزه، مشيرًا لإلى ان صوته يظهر بشكل واضح ورد قائلا: "اي حد مش فاهمه يبقي العيب فيه".



