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أحمد خالد صالح لـ"الفجر الفني"عن منتقدي صوت محمد ممدوح: "قلة ذوق" (فيديو)

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:57 ص
أحمد خالد صالح لـالفجر الفنيعن منتقدي صوت محمد ممدوح: قلة ذوق (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
 
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أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن استيائه الشديد من هجوم بعض الجمهور علي صوت الفنان محمد ممدوح، حيث وصل الأمر لنقد تجريحي في شخصيته وظهوره.


وأضاف احمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" انه يعتبر محمد ممدوح، من الفنانين العباقرة في مصر بالاضافة لموهبته وتميزه، مشيرًا لإلى ان صوته يظهر بشكل واضح ورد قائلا: "اي حد مش فاهمه يبقي العيب فيه".


يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.

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