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beIN SPORTS المفتوحة: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر (هدف هازارد) ربط ماتش real Madrid يلا شوت GOAL

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:51 ص
beIN SPORTS المفتوحة: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر (هدف هازارد) ربط ماتش real Madrid يلا شوت GOAL
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يقدم الفجر الرياضي خدمة  مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بث مباشر اليوم الأحد ضمن منافسات  طولة كأس الدولية للأبطال ، لتكون مباراة اليوم هى الظهور الأول لنجم ريال مدريد الجديد ايدن هازاراد لاعب تشيلسي السابق. 

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر كورة لايف، متابعة مباراة ريال مدريد اليوم لحظة بلحظة بث مباشر الاسطورة لايف .

ويدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من كلا من 
حراسة المرمى : كورتوا
خط الدفاع : كارفاخال - فاران - راموس - مارسيلو
خط الوسط : كروس - مودريتش - إيسكو - أسينسيو
خط الهجوم : بنزيمة - هازارد

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر كورة ستار

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر كورة لايف، مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم ضمن فاعليات الكأس الدولية للأبطال التي يشارك بها العديد من الاندية الكبرى وعلى رأسها برشلونة وتوتنهام ومانشستر يوناتيد ومانشستر سيتي . 


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